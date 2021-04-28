Расчленившую рэпера Картрайта Марину Кохал признали вменяемой

Санкт-Петербург, 28 апреля. Психиатрическая экспертиза не выявила отклонений у Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта. Женщину признали вменяемой, сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов.

Он отметил, что Кохал вменяема, но имеет психическое расстройство. Ее второй адвокат Ирина Скурту добавила, что оно не является заболеванием.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в петербургской квартире прошлым летом. По подозрению в убийстве задержали его супругу Марину Кохал. Она утверждала, что муж якобы скончался от передозировки наркотиков, а она решила скрыть «недостойную смерть» и на протяжении четырех дней пилила труп и складывала останки в пакеты. Причину смерти музыканта до сих пор не удалось установить.