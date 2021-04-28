Педофил несколько лет насиловал падчерицу в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 апреля. Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, обвиняемого в изнасиловании падчерицы, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Следствие установило, что 46-летний мужчина впервые надругался над четырехлетним ребенком в 2009 году. Затем насилие продолжалось на протяжении года. Спустя несколько лет издевательства не прекратились, и в период с октября 2013-го по январь 2014-го злоумышленник также насиловал девочку.

Следственный комитет по Московскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование». Петербуржец дал признательные показания и в настоящий момент находится в ИВС. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Грузчик на протяжении четырех лет насиловал свою падчерицу, сообщал ФАН. Преступление вскрылось после того, как мать застала супруга с ребенком в постели.