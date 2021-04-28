Драка с участием блогеров Артема Тарасова и Никиты Солонина происходила на глазах полиции

Санкт-Петербург, 28 апреля. Источник ФАН рассказал подробности драки, которую устроили российский боец ММА, блогер Артем Тарасов и тренер Никита Солонин.

По некоторым данным, конфликт начался в «Сапсане», участники начали оскорблять друг друга и ругаться. После этого Тарасов и Солонин вышли на перрон Московского вокзала и избили банкира. Также было установлено, что в момент происшествия бойцы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранителей вызвал не потерпевший, а начальник поезда. Драку между мужчинами разнимали сотрудники. Дебоширов задержали, в отношении них хотят возбудить дело об административном правонарушении.

Сам Тарасов подтвердил новость о своем задержании в Instagram, сообщал ФАН. Он также заявил, что вместе с ним в отделе полиции находится и Солонин. Других сведений о задержании блогеров на данный момент нет.