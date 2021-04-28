Власти Петербурга предлагают регламентировать количество домашних животных

Санкт-Петербург, 28 апреля. Внесение поправок в законодательство может решить проблему с организацией питомников в квартирах. В одном жилом помещении могут разводиться десятки собак и кошек.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания ведут разработку поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщает издание «Парламентская газета». Она позволит ограничить допустимое количество домашних питомцев.

Решение о разработке поправки было принято на фоне жалоб горожан об организации в квартирах питомников, утверждает председатель комитета регионального парламента Денис Четырбок. В качестве примера приводится ситуация, когда владелец квартиры площадью 55 квадратных метров завел 62 собаки. При этом страдали соседи: животные сильно выли, мешая жильцам отдыхать.

Как отмечает Четырбок, депутаты пока не определились с допустимым количеством питомцев. Для этого предварительно нужно понять, от чего отталкиваться: от площади квартиры или от типа жилья. В случае принятия поправки за ее соблюдением могут следить специалисты городского управления ветеринарии, местное управление Роспотребнадзора или правительственный комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что в одном из приютов для животных в Рязанской области собаки обитали в ужасных условиях. Их спасают активисты-зоозащитники.