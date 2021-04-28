Подземный пешеходный переход к «Лахта-центру» в Петербурге планируют построить к 2023 году

Санкт-Петербург, 28 апреля. Конкурс по строительству подземного перехода к «Лахта-центру» в Петербурге уже стартовал. Из городского бюджета власти готовы выделить 1,4 миллиарда рублей.

Об этом сообщается в обнародованной на сайте госзакупок информации. От подрядчика требуется завершить работы до ноября 2023 года. Отмечается, что в конкурсе могут принять участие компании, имеющие уже есть построенные или реконструированные крупные линейные объекты, стоимость которых оценивается минимум в 700 миллионов рублей.

Предполагается, что длина пешеходного перехода составит 240,5 метра. У объекта должно быть пять лестничных сходов, несколько лифтовых шахт и блок служебных помещений. Заявки на проведение работ принимаются до 12 мая 2021 года.

Ранее стало известно, что в Петербурге займутся благоустройством пляжной зоны в парке 300-летия. Зеленые насаждения интегрируют в единый архитектурный ансамбль, в который войдут стадион «Газпром Арена» и «Лахта-центр».