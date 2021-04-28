Часть улиц Петербурга перекроют на майские праздники

Санкт-Петербург, 28 апреля. Перекрытие петербургских улиц в майские праздники будет связано с проведением парада, посвященного 76-й годовщине Великой Победы.

Уже в полночь 29 апреля будет запрещена остановка транспорта на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста. Ограничение будет действовать до 12:30. Движение автотранспорта будет запрещено 30 апреля и 5 мая в период с 14:00 до 18:00, а 7 мая с 07:00 до 12:30.

Ограничения коснутся набережной Зимней канавки, Дворцового проезда, от улицы Гороховой до Невского проспекта и от Садовой до Дворцового проезда. Прекращение движения на этих участках будет действовать 8 и 9 мая с 03:00 до 12:30.

Ранее появилась информация об ограничении движения троллейбусов в Петербурге. Это случится 30 апреля и также будет связано с проведением парада Победы.