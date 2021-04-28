Бойцы-блогеры Артем Тарасов и Никита Солонин задержаны после драки в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 апреля. Российский боец ММА и блогер Артем Тарасов вместе с тренером Никитой Солониным задержаны полицией в Петербурге. Об этом спортсмены заявили в соцсетях.

В момент задержания Тарасов и Солонин находились на Московском вокзале, куда приехали из Москвы. По имеющейся информации, там они вступили в перепалку с неизвестным. Солонин якобы предотвратил драку, однако полицейские задержали обоих блогеров.

Сам Тарасов подтвердил новость о своем задержании на своем профиле в Instagram. Он также заявил, что вместе с ним в отделе полиции находится и Солонин. Других сведений о задержании блогеров на данный момент нет.

В начале апреля сотрудниками правопорядка был задержан блогер Эдвард Бил. Он устроил серьезное ДТП на Садовом кольце. В результате аварии сильно пострадала одна автомобилистка.