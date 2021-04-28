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Свыше 200 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в Петербурге

Общество
Свыше 200 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 апреля. Камеры фиксации нарушений ПДД установят на дорогах Санкт-Петербурга в 2021 году. Всего их будет 240 штук, рассказали в Комитете по информатизации и связи.

Новые камеры фотовидеофиксации появятся более чем по 170 адресам. Они будут отслеживать превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, пересечение сплошных линий, разворот в неположенном месте и другие нарушения.

Целью установки новых комплексов назвали снижение числа аварий в Петербурге, которых в среднем фиксируют по 300-400 ежедневно. Большинство из них не имеет тяжких последствий, но в прошлом году на дорогах Северной столицы погибли 219 человек, а с начала 2021 – 51, отметили в ведомстве.

Для предотвращения ДТП в России хотят ввести новый способ фиксации нарушений скоростного режима. Для этого предлагают использовать специальные динамические дорожные знаки. Следить за поведением водителей на дорогах будут сразу три камеры.

пдд камера фиксация
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Все новости / Общество / Свыше 200 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в Петербурге
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