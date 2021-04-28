Петербуржцам назвали «спасительные» способы добраться домой после разведения мостов

Санкт-Петербург, 28 апреля. Разведенные мосты доставляют многим жителям Северной столицы неудобства, так как добраться до дома становится сложнее. Однако есть несколько секретов, которые облегчат путь.

Мост Бетанкура, который соединяет Васильевский и Петровский острова работает круглосуточно, что особенно удобно в выходные дни. Путь из Центрального и Адмиралтейского районов в остальные части города можно проложить через Большой Обуховский, или Вантовый мост, пишет Piter.TV.

Лазаревский мост ведет на Крестовский остров с Петроградского, а с Петровского на Крестовский можно перейти по Большому Петровскому мосту. Каменный остров и Выборгская сторона объединены Ушаковским мостом.

Также до дома можно добраться по КАД (кольцевая автомобильная дорога) и ЗСД (западный скоростной диаметр). Однако такой способ подойдет тем, у кого есть личное авто.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял иск городского комитета по охране памятников культуры (КГИОП) о восстановлении Невской мануфактуры. Сообщается, что комитет потребовал от владельцев здания обязательную реставрацию.