Выплаты школьникам по 10 тыс. рублей могут стать ежегодными

Санкт-Петербург, 28 апреля. Проблем с выплатой «президентских» 10 тыс. рублей для подготовки детей к школе не будет. Господдержка для семей может стать ежегодной.

Об этом сообщил председатель комитета по соцполитике Северной столицы Александр Ржаненков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Чиновник подчеркнул, что соответствующие выплаты «положены всем учащимся школьного возраста и первоклассникам». В августе их обязательно получат все семьи.

Никаких проблем с начислением средств, по словам Ржаненкова, не ожидается, поскольку вся информация есть в соответствующей базе данных. Размер выплаты будет зависеть от того, сколько в семье воспитывается детей. К примеру, если трое из них ходят в школу, семья получит 30 тыс. рублей.

«В последующем предусматривается, чтобы это стало системной, ежегодной выплатой», — подчеркнул чиновник.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание глава государства уделил борьбе с бедностью, предложив комплекс мер поддержки социально незащищенных групп населения. Он дал правительству поручение к 1 июля разработать комплексную программу поддержки семьи и детства в России.

Лидер анонсировал единовременную выплату в 10 тыс. рублей каждой семье, где есть школьники или дети, которые готовятся поступать в первый класс. Деньги предназначены на подготовку к учебному году. Помимо этого, по 5 тыс. рублей выплатят неполным семьям. Среди мер поддержки: дополнительные выплаты более 6 тыс. рублей женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности; стопроцентная оплата больничного матерям, имеющим детей до семи лет.