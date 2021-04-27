Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 27 апреля. Иск городского комитета по охране памятников культуры (КГИОП) принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Слушание по делу пройдет 27 мая.

КГИОП подал иск в суд Петербурга к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры. Комитет выступил с требованиями об обязательной реставрации здания.

Как говорится в определении суда, предварительное слушание пройдет 27 мая. Согласно поданному иску, восстановление здания необходимо провести в течение четырех лет после вступления решения суда в силу, а противоаварийные работы выполнить в течение полугода. За неисполнение требований КГИОП просит назначить ответчику штрафы.

Недавно здание Невской мануфактуры, которое пострадало при сильнейшем пожаре, показали изнутри. От предприятия на Октябрьской набережной остались лишь стены.