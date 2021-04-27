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Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры

Общество
Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры
wikipedia.org  /  Public Domain

Санкт-Петербург, 27 апреля. Иск городского комитета по охране памятников культуры (КГИОП) принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Слушание по делу пройдет 27 мая.

КГИОП подал иск в суд Петербурга к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры. Комитет выступил с требованиями об обязательной реставрации здания.

Как говорится в определении суда, предварительное слушание пройдет 27 мая. Согласно поданному иску, восстановление здания необходимо провести в течение четырех лет после вступления решения суда в силу, а противоаварийные работы выполнить в течение полугода. За неисполнение требований КГИОП просит назначить ответчику штрафы.

Недавно здание Невской мануфактуры, которое пострадало при сильнейшем пожаре, показали изнутри. От предприятия на Октябрьской набережной остались лишь стены.

суд петербург невская мануфактура
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