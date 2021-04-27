Свыше 537 тыс. петербуржцев сделали прививку от COVID-19

Санкт-Петербург, 27 апреля. Вакцинацию от коронавируса прошли более 537 тысяч человек в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Санкт-Петербурге действуют 134 стационарных пункта на базе медицинских организаций. Дополнительно оборудованы 13 мобильных пунктов и работает 21 выездная бригада, напомнили в администрации Северной столицы.

«Привиты 537313 человек. Из них прошли полный цикл — 391418», — передает сообщение пресс-службы Смольного RT.

В середине апреля 2021 года власти Санкт-Петербурга заявили о намерении увеличить скорость вакцинации граждан минимум в 1,5 раза. Эта мера необходима, чтобы появился коллективный иммунитет.