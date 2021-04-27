Петербуржцев предупредили об изменениях движения троллейбусов в центре города

Санкт-Петербург, 27 апреля. Троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда 30 апреля будет закрыто в связи с репетицией парада войск, посвященного 76-й годовщине Победы.

В период с 14:00 до 18:00 троллейбусы также перестанут ходить по Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту. Однако на этом ограничения не закончатся.

Аналогичные изменения будут действовать 5 мая с 14:00 до 18:00, 7 мая с 07:00 до 12:30, 8-го с 15:00 до 16:30 и непосредственно 9 мая с 09:00 до 12:30. Узнать о том, по каким временным маршрутам будут следовать троллейбусы, можно на сайте СПб ГУП «Горэлектротранс».

Несколько репетиций парада в Петербурге уже провели. Одна из них состоялась с участием боевой авиации Западного военного округа.