Улица Книпович в Петербурге снова стала Смоляной

Санкт-Петербург, 27 апреля. Улице Книпович в Северной столице вернули ее исконное название — Смоляная. Указ об этот подписал губернатор города Александр Беглов.

Улица носила название Смоляная до 1976 года. Позже ее переименовали в честь большевички из Симферополя Лидии Книпович — преподавательницы Смоленской вечерне-воскресной школы в Петербурге 90-х годов 18 века.

Решение о возвращении улице старого названия приняли на заседании Петербургской топонимической комиссии. Автором такого предложения выступил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Местным жителям не придется менять название улицы в документах, следует из постановления Беглова.

Месячник по благоустройству Петербурга стартовал 1 апреля. Правительство пригласило горожан к уборке территории города и предоставило все необходимые для мероприятия атрибуты. Районные администрации и жилищно-коммунальные службы также приняли участие в месячнике.