Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга

Санкт-Петербург, 27 апреля. Рабочее совещание президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглова состоялось в Константиновском дворце.

Градоначальник отчитался о том, как власти Северной столицы будут реализовывать послание главы государства Федеральному собранию. Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге возобновляется диспансеризация. Медицинское обследование пройдут 1,5 млн граждан.

Смольный принял решение о выплатах педагогам техникумов и колледжей по 5 тыс. рублей за кураторскую работу. Финансовая поддержка также оказывается более чем 75 тыс. детям из неполных семей. Путин обсудил с Бегловым и агломерацию Санкт-Петербурга с Ленинградской области, передает пресс-служба правительства города на Неве.

В ходе совещания также обсуждались темы социального развития Северной столицы. Встреча прошла в ходе рабочей поездки Владимира Путина, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.