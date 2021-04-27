Избитая петербурженка пожаловалась в полицию на 70-летнюю мать-тирана

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между 51-летней местной жительницей и ее престарелой матерью.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, в ходе бытового конфликта в квартире на проспекте Просвещения пенсионерка несколько раз ударила дочь руками по голове и лицу. В результате инцидента потерпевшая женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что у заявительницы с матерью часто возникают конфликтные ситуации. Пожилая женщина якобы оскорбляет дочь и постоянно провоцирует ее на скандал.

Выяснение обстоятельств дела продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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