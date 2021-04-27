Жители Выборга спасли женщину от разъяренного сына с ножом

Санкт-Петербург, 27 апреля. Мужчину задержали после угроз родной матери. Полиция застала его с ножом в руке после звонка от соседей.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратились жители дома на Сборной улице. С их слов, из квартиры соседей были слышны громкие женские крики.

В ходе разбирательства выяснилось, что ругались сын и мать. Пьяный мужчина с ножом в руках угрожал женщине расправой. Сотрудники Росгвардии сразу же задержали жителя Выборга и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой уроженец Дагестана убил свою мать после ее слов о смартфоне. Женщина поплатилась жизнью за претензии сыну, который целыми днями проводил в интернете, сообщал ФАН.