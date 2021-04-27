Молодой вор-рецидивист попался на краже смартфона в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции задержали 24-летнего бездомного мужчину. В отношении него могут в очередной раз возбудить уголовное дело по статье о краже.

В полицию поступило обращение от заместителя управляющего крупной сети по продаже электроники. Заявитель попросил привлечь к ответственности задержанного мужчину. Тот попытался вынести из магазина смартфон стоимостью 12 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Проверка показала, что накануне наряд ППС действительно задержал предполагаемого похитителя телефона. Гражданин уже неоднократно был судим за совершение краж.

Директор мастерской обратился в полицию Петербурга по факту воровства денег и смартфона. В преступлении он обвинил ранее судимого работника, сообщал ФАН.