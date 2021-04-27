Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 18:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:30
Общество
Краснокнижных туркменских горных баранов запечатлели на видео в Казахстане
18:30
Экономика
СП выявила неэффективные государственные инструменты поддержки малого бизнеса
18:28
Общество
Синоптик рассказал, когда потеплеет в Подмосковье
18:28
Весь мир
Власти ЦАР продолжают подготовку к общенациональному диалогу
18:27
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали Аллу Пугачеву на архивном снимке
18:27
Армия
Украинский социолог назвал высоким шанс нового витка боестолкновений в Донбассе
18:25
Весь мир
Профсоюзы Колумбии объявили всеобщую забастовку с 28 апреля
18:25
Происшествия
Фонд социального страхования пытался отсудить у коллекторов два с половиной рубля
18:25
Шоу-бизнес
Вдова Табакова рассказала об условиях участия в программе «Секрет на миллион»
18:23
Общество
Перечислены схемы развития «вакцинного туризма» в России
18:23
Происшествия
Фирма из Санкт-Петербурга за два года задолжала государству 46 млн рублей
18:20
Шоу-бизнес
Васильева призвала заявившую о домогательствах Проклову не делать из мухи слона
18:19
Происшествия
Жители Выборга спасли женщину от разъяренного сына с ножом
18:18
Весь мир
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Эль-Камышлы
18:17
Экономика
Несырьевой экспорт из России в Китай стал рекордным по итогам 2020 года
18:17
Весь мир
Российские инвесторы примут участие в восстановлении и развитии ЦАР
18:15
Весь мир
Бразильский губернатор: «Я буду бороться за одобрение вакцины «Спутник V»
18:13
Общество
Вирусолог обосновал необходимость перчаток в общественном транспорте
18:13
Происшествия
Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки на треш-стриме
18:09
Интервью
Александр Панкратов-Черный: Женя Воловенко, Катя Климова и я — такая хорошая троица
Все новости

Пенсионерка из Петербурга ради помощи «сыну» обогатила аферистов на тысячу евро

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 17:21
Происшествия
Пенсионерка из Петербурга ради помощи «сыну» обогатила аферистов на тысячу евро
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению 81-летней горожанки. По словам пенсионерки, мошенники обманули ее и завладели крупной суммой денег.

Заявительница рассказала о звонке якобы стража порядка. Злоумышленник констатировал, что ее сын попал в неприятную историю. Родственник якобы сбил на своей машине девушку. Преступник добавил, что возбуждения уголовного дела можно избежать, если компенсировать пострадавшей моральный ущерб и реабилитацию, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Затем лжесиловик передал трубку якобы сыну. Тот подтвердил сказанное ранее и попросил денег. На вопрос матери о своем изменившемся голосе тот ответил, что находится в состоянии шока. После этого лжесотрудник попросил пенсионерку положить деньги в конверт и подойти к супермаркету, где с ней встретится «практикант».

К горожанке действительно подошел молодой человек в медицинской маске и забрал конверт. В конверте лежала тысяча евро.

Житель Пскова попался на классическую уловку мошенников. Аферист незаконно заработал на нем 1,5 миллиона рублей сообщал ФАН.

мошенничество телефон пенсионерка
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 282074 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 78164 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 57738 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 47489 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 44118 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Происшествия / Пенсионерка из Петербурга ради помощи «сыну» обогатила аферистов на тысячу евро
Рейтинг@Mail.ru