Пенсионерка из Петербурга ради помощи «сыну» обогатила аферистов на тысячу евро

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению 81-летней горожанки. По словам пенсионерки, мошенники обманули ее и завладели крупной суммой денег.

Заявительница рассказала о звонке якобы стража порядка. Злоумышленник констатировал, что ее сын попал в неприятную историю. Родственник якобы сбил на своей машине девушку. Преступник добавил, что возбуждения уголовного дела можно избежать, если компенсировать пострадавшей моральный ущерб и реабилитацию, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Затем лжесиловик передал трубку якобы сыну. Тот подтвердил сказанное ранее и попросил денег. На вопрос матери о своем изменившемся голосе тот ответил, что находится в состоянии шока. После этого лжесотрудник попросил пенсионерку положить деньги в конверт и подойти к супермаркету, где с ней встретится «практикант».

К горожанке действительно подошел молодой человек в медицинской маске и забрал конверт. В конверте лежала тысяча евро.

Житель Пскова попался на классическую уловку мошенников. Аферист незаконно заработал на нем 1,5 миллиона рублей сообщал ФАН.