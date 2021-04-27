ЗакС Петербурга внес в ГД РФ законопроект о блокировке продающих стероиды сайтов

Санкт-Петербург, 27 апреля. Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Государственную думу законопроект, который подразумевает блокировку некоторых сайтов.

Орган законодательной власти Северной столицы предлагает блокировать ресурсы в Сети, которые предлагают информацию об изготовлении и продаже стероидов.

Петербургские парламентарии в середине апреля этого года одобрили соответствующие поправки к федеральному закону России «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Таким образом они поддержали запрет ресурсов, содержащих сведения о способах, методах разработки, приготовления и применения сильнодействующих и ядовитых веществ.