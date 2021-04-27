Дзержинский суд признал запрещенными видео о зацепинге на YouTube

Санкт-Петербург, 27 апреля. Суд удовлетворил административный иск Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова и запретил видеоролики с пропагандой зацепинга.

Транспортная прокуратура проверила видеоролики на одном из каналов YouTube и обнаружила в их содержимом пропаганду опасного хобби, сообщили в ведомстве. По мнению прокурора, такие видео могут «вдохновить» несовершеннолетних на совершение необдуманных поступков и тем самым навредить их жизни и здоровью.

Известно, что вход на изученный интернет-ресурс свободный, регистрация для просмотра контента не требуется. Работа по защите прав детей продолжается.

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к составу снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы.

Ранее ФАН писал о сбитом поездом петербуржце у Финского вокзала.