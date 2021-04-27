Школьница из Петербурга хотела сделать пирсинг на дому и поранила губу

Санкт-Петербург, 27 апреля. Мать девочки, пострадавшей из-за сделанного кустарным способом пирсинга, попросила полицию провести проверку по факту случившегося.

Школьница, проживающая на Северном проспекте, решила сделать себе пирсинг в домашних условиях и в итоге получила травмы. Девочка сама обратилась в больницу.

По предварительным данным, девочка захотела вставить серьгу в область уздечки и в итоге получила колотую рану верхней губы.

Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы, попросив проверить обстоятельства инцидента.

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