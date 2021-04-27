Петербурженка задержана после хука с правой в голову сотруднице полиции

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции задержали ранее судимых сожителей. От их действий пострадала женщина-участковый. Ей был диагностирован ушиб мягких тканей лица.

Пострадавшая прибыла в квартиру на улице Карпинского, где сначала подверглась оскорблению со стороны ранее судимого петербуржца. Наличие свидетелей его не смущало. Офицер была вынуждена попросить подмогу у коллег, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На помощь пришел сотрудник ППС, который потом рассказал, что дверь в квартиру ему открыла некая нетрезвая женщина. Они прошли в комнату, где были участковая, двое мужчин и ребенок. Женщина обрушила на сотрудницу полиции поток брани, после чего к ней присоединился ее сожитель. На предупреждения об уголовной ответственности за оскорбление хозяйка ударила участкового рукой в висок. Силовики смогли задержать буйную парочку.