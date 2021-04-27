Окровавленный петербуржец с молотком ворвался в квартиру спящей женщины

Санкт-Петербург, 27 апреля. Житель Северной столицы с молотком залез в квартиру женщины. Полиция выясняет причины странного поступка.

Инцидент произошел в Выборгском районе. В полицию поступил сигнал, что в квартиру на улице Просвещения ворвался неизвестный мужчина. Женщина сообщила, что спокойно спала, но ее разбудил шум на балконе.

По словам испуганной хозяйки, злоумышленник был в крови и с молотком. Он разбил стекла на балконе и потом последовал через ее комнату в коридор. При этом незнакомец не произнес ни слова перепуганной женщине.

Хозяйка быстро позвонила дочери и сообщила о случившемся. Та заявила в правоохранительные органы. Силовики задержали мужчину. Им оказался 46-летний житель Петербурга. В ходе проверки выяснилось, что судимостей он не имеет, к уголовной и административной ответственности не привлекался. Полиция допрашивает задержанного.

Подросток из Петербурга ворвался в квартиру своей знакомой, чтобы украсть оружие, сообщал ФАН. Мальчик забрал три пневматических пистолета и муляж гранаты РПГ.