Ночной взломщик вынес из петербургской клиники деньги и больничные листы

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции выясняют личность злоумышленника, который может быть причастен к краже. По словам заявительницы, украдены деньги и медицинские документы.

К стражам порядка обратилась жительница Северной столицы и рассказала, что ночью в больницу на Богословской улице пробрался вор. Злоумышленник отжал стекло на входной двери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Добычей вора стали 22,5 тысячи рублей, которые хранились в помещении кухни в металлическом ящике. Злоумышленник также прихватил бланки строгой отчетности и больничные листы.

В Петроградском районе города от действий вора пострадал хозяин квартиры на 19-м этаже. Преступник проник в жилище через окно, сообщал ФАН.