Близкие вдовы петербургского скульптора не догадывались о ее депрессивном состоянии

Санкт-Петербург, 27 апреля. Родственники скончавшейся вдовы скульптора Романа Шустрова рассказали о том, как она чувствовала себя в последнее время. По их словам, сигналов, предвещающих беду, не было.

Близкие покойной вдовы скульптора Романа Шустрова не подозревали, что она находилась в подавленном моральном состоянии. Об этом сообщил источник ФАН, близкий к семье. Родные знали о переживаниях женщины, тяжело переносившей смерть мужа. Однако Касьяненко продолжала вести активный образ жизни, ездить по выставкам, которые открывали в честь Романа. Также она поддерживала общение с друзьями и никогда не говорила о желании умереть.

Полиция обнаружила труп женщины в квартире на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Рядом с телом нашли пистолет, сообщал ФАН.