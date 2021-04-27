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Близкие вдовы петербургского скульптора не догадывались о ее депрессивном состоянии

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 11:36
Происшествия
Близкие вдовы петербургского скульптора не догадывались о ее депрессивном состоянии
facebook.com  /  yevgenia.borisova

Санкт-Петербург, 27 апреля. Родственники скончавшейся вдовы скульптора Романа Шустрова рассказали о том, как она чувствовала себя в последнее время. По их словам, сигналов, предвещающих беду, не было.

Близкие покойной вдовы скульптора Романа Шустрова не подозревали, что она находилась в подавленном моральном состоянии. Об этом сообщил источник ФАН, близкий к семье. Родные знали о переживаниях женщины, тяжело переносившей смерть мужа. Однако Касьяненко продолжала вести активный образ жизни, ездить по выставкам, которые открывали в честь Романа. Также она поддерживала общение с друзьями и никогда не говорила о желании умереть.

Полиция обнаружила труп женщины в квартире на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Рядом с телом нашли пистолет, сообщал ФАН.

скульптор шустров Касьяненко
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