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Погибшая вдова скульптора Шустрова и ее мать овдовели с разницей в три недели

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 11:25
Происшествия
Погибшая вдова скульптора Шустрова и ее мать овдовели с разницей в три недели
facebook.com  /  yevgenia.borisova

Санкт-Петербург, 27 апреля. Художница Мария Касьяненко была замужем за покойным скульптором Романом Шустровым. Мать девушки была супругой его старшего брата, который умер прошлой весной.

По данным источника ФАН, вся семья весной 2020 года заразилась коронавирусом. Сначала скончался старший брат скульптора, а спустя три недели не стало и самого Романа Шустрова. Болезнь обошлась без последствий для бабушки покойной художницы — в настоящее время пожилой родственнице Касьяненко 92 года. 

Тело вдовы скульптора было найдено в квартире на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Медики зафиксировали у Касьяненко огнестрельное ранение головы. Рядом с трупом правоохранители нашли бельгийский пистолет Browning, сообщал ФАН.

смерть пистолет шустров
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