Вооруженный ножом и баллончиком «Юрий» лишил петербуржца микроволновки и монитора

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые могли совершить разбойное нападение. Один из них был вооружен.

К стражам порядка обратился петербуржец и рассказал, что в квартире на улице Дыбенко произошла драка. У одного из участников был нож, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывший наряд полиции установил, что в квартире находились хозяин и трое его знакомых. К потерпевшему пришел незнакомый мужчина и представился Юрием. Незваный гость достал нож и газовый баллончик и стал угрожать находившимся рядом людям.

Подавив сопротивление, он забрал микроволновую печь и монитор, после чего покинул квартиру вместе с одним из пришедших туда ранее мужчин. Сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемых злоумышленников. У них изъят похищенный монитор.

В Московской области разбойное нападение на дом совершили двое мигрантов. На дело они взяли с собой пистолет, сообщал ФАН.