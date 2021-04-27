Маломобильные петербуржцы смогут сделать прививку от COVID-19 на дому

Санкт-Петербург, 27 апреля. Жители Петербурга с ограниченными физическими возможностями смогут привиться от коронавирусной инфекции, не выходя из дома.

Процедуру вакцинации от коронавируса в домашних условиях одобрило управление Роспотребнадзора по Северной столице. В ближайшее время она будет доступна для широкого пользования.

«Услугой смогут воспользоваться льготные категории граждан: инвалиды и маломобильные петербуржцы. Такая мера поможет горожанам с социальными показаниями получить прививку от COVID-19», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день в Северной столицы прививки от коронавируса сделали 538 558 человек. 392 940 горожан уже прошли полный цикл вакцинации.

На днях стало известно, что число зараженных коронавирусом в Петербурге снижается с каждым днем. По состоянию на 25 апреля в городе зафиксировано на 14,79% меньше новых случаев заболевания, чем в прошлом году.