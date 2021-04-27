Петербург и Ленобласть сформируют единый фронт в Госдуме

Санкт-Петербург, 27 апреля. Депутаты Госдумы от Санкт-Петербурга и Ленинградской области сформируют коалицию для эффективной защиты интересов жителей региона.

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном радиообращении. Образование коалиции знаменует начало нового этапа координации между народными избранниками. Окончательное оформление коалиции произойдет по итогам выборов в ГД РФ, когда станет точно известно, кто именно из петербургских кандидатов будет представлять агломерацию города и области в Думе.

Поводом для формирования делегации послужили амбициозные проекты, которые требуют государственной поддержки. Например, власти Петербурга намерены продлить одну из линий метро до Кудрово. Также необходима федеральная помощь проекту единого мусорного оператора.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о начале единовременных выплат гражданам в преклонном возрасте. К примеру, 90-летние петербуржцы получат выплату в размере 15 тысяч рублей, а празднующие 95-летие — 20 тысяч рублей.