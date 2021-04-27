В Петербурге состоится заседание Совета законодателей с участием Путина

Санкт-Петербург, 27 апреля. Российский президент Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировали в Кремле.

Согласно полученной информации, в День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, глава государства выступит перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ. Участники заседания планируют обсудить послание президента от 21 апреля, а также борьбу с коронавирусной инфекцией и устранение последствий пандемии.

Как стало известно ранее, указ Путина о нерабочих днях в мае изменил планы пятой части жителей РФ.

Президент России также поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье в России, пишет НСН.