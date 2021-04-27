Вдова петербургского скульптора Шустрова найдена мертвой с огнестрельным ранением

Санкт-Петербург, 27 апреля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти вдовы скульптора Романа Шустрова. Очевидец, нашедший ее труп, обратился в полицию.

Сообщение в дежурную часть поступило около полуночи. Наряд полиции прибыл на проспект Римского-Корсакова. В двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже, лежало тело женщины. При визуальном осмотре зафиксировано огнестрельное ранение в области головы. Рядом силовики обнаружили пистолет браунинг, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

С места происшествия изъято оружие и четыре патрона.