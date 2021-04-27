Особый противопожарный режим Петербурга обезопасит объекты Евро-2020

Санкт-Петербург, 27 апреля. Дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020 будут введены в Северной столице. Об этом рассказали в администрации города.

В пригородах города расположено немало объектов чемпионата Европы. Тренировочная база сборной команды Финляндии будет размещена на стадионе и в гостинице в Зеленогорске. Команде Словакии будет предоставлен один из тех объектов, который был построен к мировому первенству 2018 года. В Курортном районе расположены более 70% лесов и особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга, в связи с чем там будет установлен особый противопожарный режим.

Недавно военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в комплексной тренировке по тушению природных очагов возгорания в Ленобласти.