Эрмитаж объявил о бесплатном посещении музея для ряда категорий граждан

Санкт-Петербург, 27 апреля. Государственный Эрмитаж решил вернуть бесплатные билеты для некоторых групп с 1 мая. Такое решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в Петербурге.

Теперь получить льготный билет смогут несовершеннолетние дети, студенты и курсанты российских учебных заведений, пенсионеры, инвалиды I и II категорий РФ и стран Евразийского экономического союза. Воспользоваться бесплатным входом смогут сопровождающие людей с ограниченными возможностями.

«Привилегированные билеты будут выдаваться по определенным квотам и потребуют документального подтверждения статуса – студенческого билета, пенсионной книжки и так далее», — говорится в сообщении.

В середине апреля Эрмитаж показал две отреставрированные скульптуры. Речь идет об «Императрице Александре Федоровне, сидящей в кресле» и «Психеи, лишившейся чувств».