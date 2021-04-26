Четырехлетняя петербурженка пострадала при посещении батутного центра

Санкт-Петербург, 26 апреля. Прыжки на батутах закончились травмой для четырехлетней девочки в Петербурге. Парк развлечений находится в одном из торговых центров города.

Расследованием инцидента занялась Прокуратура Приморского района Петербурга. Правоохранители проверят соблюдение правил федерального законодательства при использовании аттракциона. По итогам проверки будет дана оценка действиям работников батутного центра.

Согласно информации на официальном сайте территориального органа, инцидент произошел в ТЦ на улице Савушкина. По результатам проведенной работы будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Петербурге продолжаются поиски 13-летнего ребенка, ушедшего из дома в неизвестном направлении. Правоохранители и волонтеры уже три дня пытаются установить местонахождение подростка.