Жители Петербурга начнут получать надбавки за возраст

Санкт-Петербург, 26 апреля. Власти Санкт-Петербурга вводят единовременные выплаты долгожителям к юбилею. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Размер надбавки зависит от возраста. Тот, кому исполняется 90 лет, получит единовременную выплату в 15 тысяч рублей. К 95-летию петербуржцам будут выплачивать по 20 тысяч рублей, а тех, кто отметил столетний юбилей, поздравят суммой в 25 тысяч рублей.

По данным Смольного, в Северной столице на сегодняшний день проживает 350 человек старше 100 лет. Людей, возраст которых превышает 90 лет, в городе насчитывается 30 тысяч. Самому пожилому петербуржцу — 108 лет. Общее число пенсионеров, проживающих в Петербурге, составляет 1,6 млн человек.

Администрация Ленинградской области ранее объявила об аналогичной выплате для долгожителей региона. Деньги будут перечисляться всем гражданам, постоянно проживающим на территории федерального субъекта и достигшим положенного возраста. Сумма выплаты такая же, как и для петербуржцев.

Пенсионный фонд России в связи с длинными майскими выходными выплатит пенсию части россиян досрочно. Граждане, у которых даты получения выплат выпадают на праздничные дни, смогут получить пенсию в конце апреля.