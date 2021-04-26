Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди

Санкт-Петербург, 26 апреля. Прохладная погода сохранится в Северной столице до конца недели, однако в выходные петербуржцев ожидает потепление, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон принес прохладную погоду по всей Европе. Температура воздуха на территории Петербурга в ближайшие дни будет колебаться в пределах 5-7 градусов выше нуля. Жителей Петербурга ожидают небольшие прояснения в течение недели, однако погода преимущественно будет пасмурной и дождливой.

Настоящее потепление придет в Петербург во второй половине майских праздников, обратил внимание Колесов. Столбик термометра поднимется до отметки 10-12 градусов тепла уже в первых числах мая, ко Дню Победы воздух прогреется уже до 15 градусов выше нуля, заключил синоптик.

ГУ МЧС предупредило петербуржцев о холодной и дождливой погоде в ближайшие дни. Температура воздуха в Петербурге днем не будет превышать 7 градусов тепла, ночью столбик термометра может падать до одного градуса выше нуля.