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Петербуржца с тяжелой травмой головы увезли с Пролетарского завода

Происшествия
Петербуржца с тяжелой травмой головы увезли с Пролетарского завода
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 26 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм 49-летним мужчиной, которого в тяжелом состоянии забрали врачи скорой помощи.

Сотрудники больницы сообщили о «тяжелом» пациенте в органы. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики диагностировали у мужчины острое нарушение мозгового кровообращения, ушиб головного мозга и гематому лобной области.

Пострадавшего мужчину забрали с Пролетарского завода по улице Дудко и доставили в кардиореанимацию. Правоохранители начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Двое детей с отравлением угарным газом попали в больницу после пожара в петербургской квартире, сообщал ФАН.

полиция травма реанимация пролетарский завод
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