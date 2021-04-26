Петербуржца с тяжелой травмой головы увезли с Пролетарского завода

Санкт-Петербург, 26 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм 49-летним мужчиной, которого в тяжелом состоянии забрали врачи скорой помощи.

Сотрудники больницы сообщили о «тяжелом» пациенте в органы. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики диагностировали у мужчины острое нарушение мозгового кровообращения, ушиб головного мозга и гематому лобной области.

Пострадавшего мужчину забрали с Пролетарского завода по улице Дудко и доставили в кардиореанимацию. Правоохранители начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Двое детей с отравлением угарным газом попали в больницу после пожара в петербургской квартире, сообщал ФАН.