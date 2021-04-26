Вострецов вручил победителям конкурса «Россия — космическая держава» памятные подарки

Санкт-Петербург, 26 апреля. Итоги конкурса «Россия — космическая держава» подведены в Северной столице. Победителей награждали депутат ГД РФ Сергей Вострецов и Герой России Андрей Борисенко.

Парламентарий и летчик-космонавт встретились с ребятами, а также вручили им дипломы с ценными подарками. Участниками конкурса «Россия — космическая держава» стали учащиеся более десяти школ Красносельского, Петродворцового и Кировского района Санкт-Петербурга.

«Все мы помним, что 60 лет назад простой русский парень Юрий Гагарин открыл всему человечеству космическое пространство! Это достижение российского народа мы будем нести с гордостью сквозь века», — заявил в ходе мероприятия депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Аналогичный конкурс проводился к 55-летию первого полета советского человека в космос. Пять лет назад групповые фотографии победителей соревнования на орбиту Земли с собой брал космонавт из Петербурга Андрей Борисенко, передает Федеральное агентство новостей слова парламентария.

«Сегодня он снова с нами, и я попросил его повторить конкурс рисунков и поделок уже к 60-летнему юбилею», — заметил депутат.

Учащиеся детских садов и школ готовили творческие работы в течение месяца. Всего было представлено несколько тысяч поделок, из которых жюри выбрало лучшие. По итогу каждый участник получит именной диплом, подписанный организаторами конкурса, рассказал Вострецов.

«Когда я был мальчишкой, посещал кружок космонавтики и только мечтал о космосе, великий космонавт Георгий Гречко подарил мне фотографию с автографом, и я с гордостью храню ее до сих пор», — рассказал во время выступления перед ребятами Герой России Андрей Борисенко.

В заключение Вострецов выразил уверенность, что многие ребята пронесут свою мечту сквозь года. Он добавил: те, кто будет искренне в нее верить и много работать, обязательно добьются своей цели.

В начале апреля депутат Сергей Вострецов посетил встречу с профессорско-преподавательским составом Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.