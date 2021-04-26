Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 19:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Весь мир
Члены арабских племен присоединились к правительственному ополчению в Сирии
19:37
Общество
Священник РПЦ Христич рассказал о мерах безопасности в церквях на Пасху
19:37
Армия
В Карачаево-Черкесии проходят соревнования кинологов «Верный друг»
19:35
Происшествия
Мальчика в синих ботинках несколько дней ищет полиция Петербурга
19:34
Весь мир
Армия ЦАР зачистила от боевиков город Ялинга
19:32
Общество
Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС
19:30
Шоу-бизнес
Анна Калашникова задолжала банку 16 миллионов рублей
19:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве нефролог Земченков из Петербурга останется под арестом до 27 июля
19:29
Общество
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США
19:28
Политика
Признание Америкой геноцида армян опечалило турецкое руководство
19:27
Шоу-бизнес
Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг
19:24
Политика
Мухин: Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет
19:21
Весь мир
Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде
19:20
Наука
Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли
19:20
Весь мир
Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией
19:19
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди
19:19
Экономика
Стоимость топовых версий моделей Lada Vesta и XRay выросла в апреле
19:16
Политика
Чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику
19:15
Общество
Таиланд начнет применять российскую вакцину «Спутник V» в августе
19:14
Шоу-бизнес
Первой супруге Марата Башарова приходилось защищать его от бывших жен
Все новости

Вострецов вручил победителям конкурса «Россия — космическая держава» памятные подарки

Общество
Вострецов вручил победителям конкурса «Россия — космическая держава» памятные подарки
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 26 апреля. Итоги конкурса «Россия — космическая держава» подведены в Северной столице. Победителей награждали депутат ГД РФ Сергей Вострецов и Герой России Андрей Борисенко.

Парламентарий и летчик-космонавт встретились с ребятами, а также вручили им дипломы с ценными подарками. Участниками конкурса «Россия — космическая держава» стали учащиеся более десяти школ Красносельского, Петродворцового и Кировского района Санкт-Петербурга.

«Все мы помним, что 60 лет назад простой русский парень Юрий Гагарин открыл всему человечеству космическое пространство! Это достижение российского народа мы будем нести с гордостью сквозь века», — заявил в ходе мероприятия депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Аналогичный конкурс проводился к 55-летию первого полета советского человека в космос. Пять лет назад групповые фотографии победителей соревнования на орбиту Земли с собой брал космонавт из Петербурга Андрей Борисенко, передает Федеральное агентство новостей слова парламентария.

«Сегодня он снова с нами, и я попросил его повторить конкурс рисунков и поделок уже к 60-летнему юбилею», — заметил депутат.

Учащиеся детских садов и школ готовили творческие работы в течение месяца. Всего было представлено несколько тысяч поделок, из которых жюри выбрало лучшие. По итогу каждый участник получит именной диплом, подписанный организаторами конкурса, рассказал Вострецов.

«Когда я был мальчишкой, посещал кружок космонавтики и только мечтал о космосе, великий космонавт Георгий Гречко подарил мне фотографию с автографом, и я с гордостью храню ее до сих пор», — рассказал во время выступления перед ребятами Герой России Андрей Борисенко.

В заключение Вострецов выразил уверенность, что многие ребята пронесут свою мечту сквозь года. Он добавил: те, кто будет искренне в нее верить и много работать, обязательно добьются своей цели.

В начале апреля депутат Сергей Вострецов посетил встречу с профессорско-преподавательским составом Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

борисенко конкурс вострецов россия космическая держава
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 182806 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 177139 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 68056 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 45513 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 39555 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Общество / Вострецов вручил победителям конкурса «Россия — космическая держава» памятные подарки
Рейтинг@Mail.ru