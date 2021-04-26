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Урок физкультуры закончился для петербургского школьника переломом

Происшествия
Урок физкультуры закончился для петербургского школьника переломом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 апреля. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах травмирования девятилетнего ребенка.

Стражи порядка получили телефонограмму из медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Медики диагностировали ему закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости без смещения.

После оказания помощи мальчик был отпущен. Известно, что травму он получил во время урока физкультуры, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Более серьезно пострадал во время занятия другой школьник. Мальчик прыгал через веревку и неудачно приземлился. Врачи выявили у него перелом средней трети правой большеберцовой кости с допустимым стоянием отломков, сообщал ФАН.

ребенок школа перелом физкультура
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