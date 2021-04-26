Севший в Пулкове самолет мог столкнуться с птицей в Сочи

Санкт-Петербург, 26 апреля. Винты двигателя воздушного судна сообщением Сочи — Санкт-Петербург могли повредиться при взлете.

Лайнер авиакомпании «Россия», совершивший посадку в аэропорту Пулково, мог столкнуться с птицей при взлете в Сочи, сообщает источник ФАН. Экипаж не делал соответствующий доклад во время приземления — повреждение винтов двигателя было выявлено уже после окончания полета.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку после столкновения самолета с птицей в Пулкове, писал ФАН.