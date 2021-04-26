Нелегальный таксист-мигрант пытался «решить вопрос» с ГИБДД за 12 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 26 апреля. Сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана, который незаконно подрабатывал частным извозом. Таксист попытался откупиться от капитана ГИБДД.

В дежурной части зарегистрирован рапорт офицера. Автоинспектор рассказал, что остановил иномарку, за рулем которой сидел мигрант. У него было иностранное водительское удостоверение без перевода. Кроме того гражданин Узбекистана предоставлял сервис такси, не имея надлежащей лицензии. Офицер обратил внимание водителя, что за эти нарушения предусмотрено административное наказание, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мигрант предложил «договориться на месте». Он взял из своей машины 12 тысяч рублей и положил их в подстаканник служебного авто, а затем переложил деньги в пассажирскую дверь. Увидев факт фиксации попытки дать взятку, водитель забрал деньги. Приезжий был задержан и доставлен в отделение. Ему грозит уголовное дело по статье о даче взятки.

Аналогичная ситуация произошла в Петербурге несколько дней назад. Мигрант пытался подкупить сотрудника ГИБДД, дав ему тысячу рублей, сообщал ФАН.