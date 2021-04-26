Прокуратура ведет проверку после столкновения самолета с птицей в Пулкове

Санкт-Петербург, 26 апреля. Ситуация с расследованием дела о столкновении воздушного судна с птицей поставлена на личный контроль Северо-Западного транспортного прокурора.

Столкновение самолета авиакомпании «Россия» сообщением Сочи — Санкт-Петербург с птицей стало поводом для начала проверки безопасности полетов со стороны транспортной прокуратуры, сообщает источник ФАН.

По предварительным данным, инцидент произошел около пяти утра при посадке лайнера в аэропорту Пулково. В этот момент на борту находились 103 пассажира и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.