Спасатели Ленобласти достали из воды машину, которая утонула вместе с водителем

Санкт-Петербург, 26 апреля. «Газель» по неизвестным причинам съехала в реку с моста под Волховом. Водитель погиб. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС вытащили на берег автомобиль, который утонул в поселке Свирица Волховского района Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель фургона «Газель» съехал в Ново-Свирский канал. По неустановленной пока причине он не смог выбраться из машины, которая пошла ко дну. Тело погибшего было передано полицейским. Специалистам предстоит установить точную причину смерти 64-летнего водителя и разобраться в обстоятельствах случившегося.

Похожий трагический инцидент произошел в Приморье, сообщал ФАН. Машина рухнула в реку при обрушении моста. Водолазы обнаружили ее на глубине трех метров. Людей в салоне не было. Их могло отнести течением при попытке выбраться из машины.