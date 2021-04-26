Натравленного на сотрудников полиции и опеки пса петербурженка-наркоманка морила голодом

Санкт-Петербург, 26 апреля. Правоохранители разбираются в ситуации с нападением на сотрудников полиции и опеки. Им едва удалось спастись от голодного питбультерьера. Пса натравила хозяйка-наркоманка.

Органы опеки хорошо знали горожанку. Она, как и ее недавно скончавшийся супруг, пристрастилась к употреблению наркотиков. Женщину ограничили в правах на ребенка, которым она никак не занималась. Ей объяснили, что в дальнейшем несовершеннолетняя будет изъята из семьи. Мать затем всячески уклонялась от встреч с сотрудниками опеки. И тогда соцработница вместе с сотрудницей полиции пришли изъять ребенка — им удалось застать горожанку дома, сообщил источник ФАН.

Женщина держала в квартире питбуля и кошку. Животных она не выгуливала и не кормила. Оголодавшие питомцы «сходили с ума», в квартире царили смрад и разруха. Это ощущали и соседи.

Хозяйке сказали, что ребенок будет изъят, отчего она пришла в ярость. Она набросилась на них, а потом выпустила запертого в комнате оголодавшего пса и натравила на сотрудниц. Женщины едва успели спрятаться за тонкой дверью. Агрессивная хозяйка сама стала выламывать дверь и пыталась просунуть в дырку агрессивную собаку. Пока женщина-полицейский с помощью стула препятствовала проникновению пса, сотрудница опеки вызвала стражей порядка.

Сейчас будет решаться вопрос о лишении наркоманки родительских прав, сообщал ФАН.