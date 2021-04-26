Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 16:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:40
Шоу-бизнес
Поклонники встали на защиту Елены Прокловой после ее заявления о домогательствах
16:39
Общество
Определена главная причина проблем в сексуальной жизни у женщин с менопаузой
16:38
Шоу-бизнес
Зендая пришла на вручение «Оскара» в украшениях, стоимостью более 6 млн долларов
16:37
Экономика
Дизайнеры представили рендеры возможной новой «Волги»
16:36
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения редактору DOXA Метелкину
16:35
Армия
Американский политик: в Пентагоне испугались объявленной Путиным красной черты
16:33
Политика
Эфир: Дипломатический скандал с Чехией
16:31
Общество
Никакого размена: Стариков о решении прокуратуры по памятнику Дзержинскому
16:31
Общество
Стакан сока с утра и другие четыре веганских привычки могут сделать жизнь лучше
16:30
Общество
Взрыв на Чернобыльской АЭС: 35 лет со дня катастрофы
16:30
Шоу-бизнес
Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой
16:29
Общество
Попугай известной владимирской журналистки приучился к спа-процедурам
16:27
Происшествия
Два землетрясения произошли в Дагестане за сутки
16:27
Происшествия
Натравленного на сотрудников полиции и опеки пса петербурженка-наркоманка морила голодом
16:27
Армия
The Drive: прогресс российского вооружения вынудил Пентагон «вспомнить» о системах ПВО
16:26
Общество
Путин поручил Правительству РФ ускорить работу по защите данных россиян
16:26
Происшествия
Отчим установил видеокамеру в спальне школьницы и шантажировал ее
16:22
Экономика
Трейдер оценил влияние ограничения экспорта бензина на российский рынок
16:17
Общество
Голикова призвала турфирмы пока не продавать путевки в Турцию и Танзанию
16:15
Общество
Голикова заявила, что отказ от работы с 4 по 7 мая не повод для удержания зарплаты
Все новости

Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти

Общество
Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 26 апреля. Более 130 жителей Петербурга и 145 — Ленобласти обратились к медикам после укуса клещей с момента начала сезона активности паукообразных. Он стартовал 1 апреля.

По словам главы отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерия, в городе таких обращений зафиксировано 138, причем в 26 случаях речь идет о детях.

«Самые пандемичные в Петербурге шесть районов: Приморский, Курортный, Пушкинский, Красносельский, Петродворцовый и Колпинский», сообщила Чхинджерия журналистам.

Она напомнила, что пик активности клещей в основном приходится на период с середины мая до середины июня. Только у одного вида паукообразных он наблюдается в конце лета — осенью.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что сделать прививку от клещевого энцефалита еще не поздно, хотя начинать цикл лучше всего осенью, а заканчивать весной. После вакцинации должно пройти две недели, чтобы выработался иммунитет. Всего в Петербурге привились около 15 тыс. человек, уточнила Чхинджерия.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц рассказала, что в регионе пандемичными считаются все районы. Первый укус был зафиксирован 5 апреля во Всеволожском районе, клещ не был заражен. Всего на территории области уже 145 пострадавших, из них 38 детей. Данные показатели ниже многолетних и прошлогодних, добавила эксперт.

В защите от укусов клещей нуждаются не только люди, но и животные. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как оградить от паукообразных собаку во время прогулки.

петербург роспотребнадзор клещи
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 306148 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 163114 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 155947 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 60026 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 42139 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Все новости / Общество / Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти
Рейтинг@Mail.ru