Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 апреля. Более 130 жителей Петербурга и 145 — Ленобласти обратились к медикам после укуса клещей с момента начала сезона активности паукообразных. Он стартовал 1 апреля.

По словам главы отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерия, в городе таких обращений зафиксировано 138, причем в 26 случаях речь идет о детях.

«Самые пандемичные в Петербурге шесть районов: Приморский, Курортный, Пушкинский, Красносельский, Петродворцовый и Колпинский», сообщила Чхинджерия журналистам.

Она напомнила, что пик активности клещей в основном приходится на период с середины мая до середины июня. Только у одного вида паукообразных он наблюдается в конце лета — осенью.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что сделать прививку от клещевого энцефалита еще не поздно, хотя начинать цикл лучше всего осенью, а заканчивать весной. После вакцинации должно пройти две недели, чтобы выработался иммунитет. Всего в Петербурге привились около 15 тыс. человек, уточнила Чхинджерия.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц рассказала, что в регионе пандемичными считаются все районы. Первый укус был зафиксирован 5 апреля во Всеволожском районе, клещ не был заражен. Всего на территории области уже 145 пострадавших, из них 38 детей. Данные показатели ниже многолетних и прошлогодних, добавила эксперт.

В защите от укусов клещей нуждаются не только люди, но и животные. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как оградить от паукообразных собаку во время прогулки.