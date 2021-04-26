Спустившую собаку на полицейских петербурженку могут лишить родительских прав

Санкт-Петербург, 26 апреля. Женщину, которая набросилась на стражей правопорядка с кулаками, когда они пришли к ней изъять дочь, могут лишить родительских прав.

Полицейские по решению органов опеки должны были изъять из семьи девочку, однако мать натравила на них собаку. Женщине неоднократно говорили, что ребенок живет в неподходящих условиях, а ее воспитанием совсем не занимаются. В итоге петербурженку ограничили в правах. После инцидента с правоохранителями рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав.

Добавим, сотрудница правоохранительных органов пришла к женщине, чтобы изъять у нее дочь, однако та набросилась на нее с кулаками, а потом спустила собаку породы питбультерьер, сообщил ФАН.