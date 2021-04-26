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Полиция нашла наркотики в бумажных стаканчиках у жителя Колпина

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 15:59
Происшествия
Полиция нашла наркотики в бумажных стаканчиках у жителя Колпина
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Санкт-Петербург, 26 апреля. Гражданин, незаконно распространявший запрещенные препараты в разных районах города, был задержан сотрудниками полиции.

Стражи порядка обнаружили наркотические вещества в салоне автомобиля Kia Ceed, припаркованного возле одного из гаражей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Препараты хранились в бумажных стаканчиках, расположенных на подлокотниках.

Владельца машины задержали по подозрению в незаконном обороте и употреблении наркотиков. У него были изъяты банковские карты, электронные весы, документы и мобильный телефон, в котором хранились переписки с клиентами.

Также в руки полиции попал один из покупателей. На момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее ФАН писал о восьмикласснице, которая попала в больницу из-за отравления наркотиками в Санкт-Петербурге.

арест петербург полиция наркотики
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