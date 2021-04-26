Петербурженка оказалась в больнице после драки с двумя безработными приятелями

Санкт-Петербург, 26 апреля. Женщину избили двое знакомых, конфликт произошел прямо на лестничной площадке. Сейчас пострадавшая находится в травматологии.

Медики одной из петербургских клиник сообщили в полицию о том, что к ним была доставлена женщина с множественными травмами. По словам врачей, у пострадавшей гематома головы, кистей, левого бедра, повреждена правая глазница, выявлен перелом лодыжки и многочисленные ушибы. Ее поместили в травматологию.

Полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в избиении местной жительницы. Против них возбудили уголовное дело. Оба безработные. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Причины конфликта пока неизвестны.

Еще одна ссора между петербуржцами произошла на улице Садовой в Колпино. Там женщина грозилась убить своего соседа, сообщил ФАН.