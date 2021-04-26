Петербурженка натравила питбультерьера на сотрудницу полиции

Санкт-Петербург, 26 апреля. В отношении женщины, которая начала бить полицейского и натравила на стража правопорядка собаку, возбудили уголовное дело.

Жительница Петербурга сообщила в полицию о том, что ее соседка натравила на стражей правопорядка собаку.

По имеющимся данным, сотрудница правоохранительных органов при исполнении обязанностей пришла домой к женщине, чтобы забрать ребенка. Однако та начала применять по отношению к ней физическую силу, толкать ее и в итоге натравила на нее собаку породы питбультерьер.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Жительница Колпино угрожала убийством своему соседу, сообщил ФАН.